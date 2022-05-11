Tekirdağ’da dehşet anları: Defalarca bıçaklayıp başına tekmeyle vurdu

Olay, geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu.

Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.’yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.’nın başına tekmeyle de vurdu.

Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 15 Saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde devriye görevindeyken yoğun silah sesi duyan polis ekibi, bölgeyi araştırmaya başladı. Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi kalaşnikof marka piyade tüfeği ile giderken fark eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof marka tüfek, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 merm ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan incelemenin ardından emniyete götürüldü. Trafikten men olduğu belirlenen motosiklet ise ile yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Öte yandan evinin yakınındaki sokakta yürüyen Nurullah Kaçar ise motosiklet ile yanına yaklaşan iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğradı Bacağından ve kolundan yaralanan Kaçar, sokaktaki bir eve sığınırken, şüpheliler ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, 4 adet tabanca, 10 adet de kalaşnikof kovanı bulundu. Boş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü. Motosikletli iki şüpheli polisi harekete geçirdi: Kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandılar Adana'da motosikletle polisten kaçarken kaza yapan iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeği, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ile yakalandı. Öte yandan motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki kişinin kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Nurullah Kaçar, ise bacağından ve kolundan yaralandı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Ayı ile güreşip gündem olmuştu: Keneye yenildi