Tekirdağ'da korkunç kaza: Yoldan çıkan araç dereye uçtu, bir kişi hayatını kaybetti

Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında bulunan eski yağ fabrikası karşısında bir trafiz kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden 62 yaşındaki Beytullah Öz, yönetimindeki 59 KF 103 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıkarak dereye uçtu.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kaza sonrası araçta bulunan yolculardan 65 yaşındaki Abdi Yakut, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve 112 ekiplerinin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Beytullah Öz ve yolculardan Ahmet Özdemir, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Solladığı aracın kaza yaptığını dikiz aynasından görmüş
Olay yerinde konuşan görgü tanıklarından Eren Türker, “Muhtemelen direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ben onu solladıktan sonra sağ tarafa direk girdi. Sonrasında hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradım” diye konuştu.