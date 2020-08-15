Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tekirdağda korkunç kaza Yoldan çıkan araç dereye uçtu, bir kişi hayatını kaybetti
3. SAYFA

Tekirdağ'da korkunç kaza: Yoldan çıkan araç dereye uçtu, bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü, yoldan çıkarak dereye uçtu. Kaza sonrası araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Kaza geçiren araç uçurumdan vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaza geçiren araç uçurumdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında bulunan eski yağ fabrikası karşısında bir trafiz kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden 62 yaşındaki Beytullah Öz, yönetimindeki 59 KF 103 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıkarak dereye uçtu.

Facianın eşiğinden dönüldü: Servis minibüsü bir anda alev aldı işçiler son anda kurtuldu
GÜNDEM
Facianın eşiğinden dönüldü: Servis minibüsü bir anda alev aldı işçiler son anda kurtuldu

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza sonrası araçta bulunan yolculardan 65 yaşındaki Abdi Yakut, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve 112 ekiplerinin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Beytullah Öz ve yolculardan Ahmet Özdemir, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Solladığı aracın kaza yaptığını dikiz aynasından görmüş

Olay yerinde konuşan görgü tanıklarından Eren Türker, “Muhtemelen direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ben onu solladıktan sonra sağ tarafa direk girdi. Sonrasında hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradım” diye konuştu.

Hükümlülere meslek okulu
GÜNDEM
Hükümlülere meslek okulu

Mobil ekiple test dönemi
GÜNDEM
Mobil ekiple test dönemi

PKK’lılar orman yakacaktı: Üç ilde eş zamanlı operasyon
GÜNDEM
PKK’lılar orman yakacaktı: Üç ilde eş zamanlı operasyon
Abone Ol Google News
İkinci el araç satışında yeni düzenleme

İkinci el araç satışında yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de.
HDP görünümlü PKK

HDP görünümlü PKK

​Filmle PKK için ikna seansı yapmışlar..
Dışişlerinden ABye net mesaj

Dışişleri'nden
AB'ye net mesaj

​Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını koruyacak.
Yaşamadan bilemezsiniz

Yaşamadan bilemezsiniz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı.
Bir saatte<br>kopyası yapılıyor

Bir saatte
kopyası yapılıyor

​Tatil hayali kuran binlerce kişi mağdur oldu.
Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​Fenerbahçe, Monaco ve oyuncuyla masaya oturdu.
İstenmeyen manzara

İstenmeyen manzara

Salda Gölü'nde derin çukurlar oluştu.​
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti.
Sahte gazeteci polise takıldı

Sahte gazeteci polise takıldı

​Aracının yakıtı bitti diye sandalye ile yolu kapattı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​​Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'in yeni takımı belli oldu.
Facianın<br>eşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

​Servis minibüsü alev aldı işçiler son anda kurtuldu.
Ne olur aç gözlerini

Ne olur aç gözlerini

​Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek sızlatan sözler.
Araçlardan<br>inip halay çektiler

Araçlardan
inip halay çektiler

​Diyarbakır'da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu.
401 kişi yakalandı

401 kişi yakalandı

​İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması.
Sel ve heyelan

Sel ve heyelan

​Trabzon'da korkutan görüntüler: Bir vatandaş hayatını kaybetti.
BAE elçisi<br>geri çekilecek

BAE elçisi
geri çekilecek

​Türkiye Filistin'i yalnız bırakmaz.
Bu ihanetin<br>affı olmaz

Bu ihanetin
affı olmaz

​İsrail ile anlaşan Muhammed Bin Zayed'e öfke dinmiyor.
Diyarbakır’da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu: Araçlardan inip halay çektiler
Gündem

Diyarbakır’da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu: Araçlardan inip halay çektiler

Yapılan onca uyarı ve yasaklamalara rağmen düğün ve asker konvoylarının önüne geçilemiyor. Özellikle koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da alınan tedbirlere rağmen vatandaşlar, geç saatlere kadar düğün yapıp, düğün konvoyu gerçekleştirdi. Konvoy sonrasında mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.
Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı
Gündem

Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi.
TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti
Gündem

TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti

İstanbul'da Kağıthane'de acı bir olay meydana geldi. TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki çiftin üzerinden arkadan gelen araç geçti. İki hafta sonra evlenecek olan çift, düğün davetiyelerini dağıtırken kazada ezilerek hayatlarını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.