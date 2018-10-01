Gündem Tekirdağda öğrenci servisi devrildi 19 yaralı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

Tekirdağ'da öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların önemli bir kısmı taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ’da öğrenci midibüsünün devrilmesi sonucu 19 öğrenci yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların önemli bir kısmı taburcu oldu.

Nihat Kaya'nın kullandığı 59 J 1044 plakalı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.

Kazada, 19 öğrenci yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler, Çorlu Devlet Hastanesi ile bazı özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan yaralıların önemli bir kısmının taburcu edildiği öğrenildi.

Malatya’da drone destekli trafik denetimi
GÜNDEM
Malatya’da drone destekli trafik denetimi

İBB Çocuk Meclisi'nden Darülaceze sakinlerine ziyaret
HAYAT
İBB Çocuk Meclisi'nden Darülaceze sakinlerine ziyaret

FETÖ'cü iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'cü iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ortodoks dünyasında mezhep krizi

Ortodoks dünyasında mezhep krizi

İlahiyatçılar son günlerin tartışmalı konusunu değerlendirdi.
Her çürük domatesiyardımcısı yapıyor

Her çürük domatesiyardımcısı yapıyor

CHP'li Belediye Başkanı: Bizim Genel Başkanın öyle bir özelliği var ki...
Zam kararı durduruldu

Zam kararı durduruldu

Karara uymayanlara yaptırım uygulanacak.
Cezası okunmadı yemin etti

Cezası okunmadı yemin etti

​CHP'li Berberoğlu'nun onanan kararı Meclis'te okunursa vekilliği düşecek.
Nefesler kesildi

Nefesler kesildi

Japnlar ve İngilizler ortak tatbikatta.
Mustafa Denizli imzayı attı

Mustafa Denizli imzayı attı

​68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandı.
Yaz bitti

Yaz bitti

​Görüntüler Bodrum'dan...
Türkiye'ye rağmenhiçbir adım atılamaz

Türkiye'ye rağmenhiçbir adım atılamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te önemli açıklamalar.

Coğrafya kaderdir

Coğrafya kaderdir

​Binali Yıldırım Meclis'in yeni dönem açılışını yaptı.

Meclis'te 3'lü zirve

Meclis'te 3'lü zirve

Kılıçdaroğlu programını bahane ederek katılmadı.
Öğretmenlere bedelli müjdesi

Öğretmenlere bedelli müjdesi

​İki bakanlık ortak çalıştı, çözüm formülü hazır.
Dayısı da şikayetçi

Dayısı da şikayetçi

​180 metrekarelik dairesini verdi, 7 ay kira alabildi.
Suudilerebüyük satış

Suudilerebüyük satış

​Almanya'dan Suudi Arabistan'a 254 milyon avroluk silah satışı.
1.5 ayınen düşüğünde

1.5 ayınen düşüğünde

Piyasalardaki iyimser hava ile düşüş hızlandı.
Rekor hala 57'de

Rekor hala 57'de

Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.