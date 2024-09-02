Tekirdağ'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika etkili olan yağışta, başta Bülent Ecevit Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi olmak üzere bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Suyla kaplanan cadde ve sokaklarda bazı araçlar mahsur kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı. Önemli noktalarda görev alan trafik polisler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.