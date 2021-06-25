Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı. Aşılamada oranı en yüksek il Edirne oldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte yapılan başarılı çalışmalar sayesinde Türkiye'de nüfusa göre Kovid-19'a karşı en yüksek aşılama oranına sahip olduklarını belirterek, "Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir" dedi.