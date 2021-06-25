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TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 11 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan şahıslardan Pakistan uyruklu 26 yaşında ismi henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili sahte içki sattığı belirlenen iş yeri sahibi K.U’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Tekirdağda sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen şahıslar, tedavi altına alındı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, hastanelere çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle başvuruda bulundu. 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 kişi tedavi altına alındı.

Şahısların, sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi. Tedavi altına alınan 11 kişiden Pakistan uyruklu 26 yaşında ismi henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybetti açıklandı.

27 litre sahte içki ele geçirildi

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen kişilerin verdiği bilgi üzerine ekiplerin Hıdırağa Mahallesi'ndeki sahte içki satıldığı iddia edilen büfede yaptıkları aramada, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi kaçtı eşi gözaltında

Kaçan iş yeri sahibi K.U’nun yakalanması için çalışma sürüyor. K.U’nun eşi N.U. gözaltına alındı.

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