Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, hastanelere çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle başvuruda bulundu. 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 kişi tedavi altına alındı.
Şahısların, sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi. Tedavi altına alınan 11 kişiden Pakistan uyruklu 26 yaşında ismi henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybetti açıklandı.
27 litre sahte içki ele geçirildi
Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen kişilerin verdiği bilgi üzerine ekiplerin Hıdırağa Mahallesi'ndeki sahte içki satıldığı iddia edilen büfede yaptıkları aramada, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi.
İş yeri sahibi kaçtı eşi gözaltında
Kaçan iş yeri sahibi K.U’nun yakalanması için çalışma sürüyor. K.U’nun eşi N.U. gözaltına alındı.