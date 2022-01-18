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TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yaşayan Tayland vatandaşı 'Esma' ismini alıp Müslüman oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Tayland vatandaşı, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

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Haber Merkezi AA
Tekirdağda yaşayan Tayland vatandaşı Esma ismini alıp Müslüman oldu
Pornkaew Phoemphıphat Müslüman olup 'Esma' ismini aldı.

Pornkaew Phoemphıphat, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini okuduktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşlarının da yönlendirmesiyle Müslüman olmak için Çorlu İlçe Müftülüğüne başvuran Phoemphıphat'e, Müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verilen Phoemphıphat, şahitler huzurunda şehadet getirerek "Esma" ismini aldı.

AA

Çorlu Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Phoemphıphat'a ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Esma Phoemphıphat, yaptığı açıklamada, İslam dinine karşı kalbinde bir sevgi hissettiğini, çocukluğundan itibaren etrafında Müslüman arkadaşlarının olduğunu söyledi.

Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı
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Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türk komşularının yaşantısına özenerek Müslüman olan Fransız anne ve kızı duygusal anlar yaşadı. Sevgi ismini alan anne Sandrine ve Yağmur ismini alan kızı Rebecca, evleneceği nişanlısı ve ailesinin nezaretinde Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

20 yaşındaki Fransız gelin Rebecca, yeni adıyla Yağmur, duygularını ifade ederek, “Kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Sevgilim ve ailesinin yaşantılarından çok etkilendim. Müslüman olduğum için çok mutluyum' dedi. Anne Sandrine, yeni adıyla Sevgi, hayatı boyunca Müslümanlığa ve Türkiye'ye ayrı bir hayranlığının olduğunu ifade ederek, “Hayatım boyunca hep içimde bir şeyler eksikti. Bugün sanki o boşluk doldu. Çok huzurluyum' dedi.

80 yaşındaki Bulgar kadın Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman oldu
OYNAT 00:34
80 yaşındaki Bulgar kadın Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman oldu
Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova İslamiyet'i seçerek 'Fatma' adını aldı.

Müslüman olmak istediğini belirten İvanova'ya Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu. İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt'un getirdiği kelimeişehadeti tekrarlayan Spaska İvanova, 'Fatma' adını alarak Müslüman oldu.

İvanova, uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını, Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Bozkurt, İvanova'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.

NBA'in yıldızlarından Kyrie Irving Müslüman olduğunu ve Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıkladı
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NBA'in yıldızlarından Kyrie Irving Müslüman olduğunu ve Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıkladı
NBA'de Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irving, Boston Celtics'i 109-104 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayı boyunca oruç tuttuğunu açıklayan Avustralya asıllı ABD'li yıldız, ''Sosyal medyada hakkımda çıkan 'Ramazan Kyrie' sözleri doğru. Evet Ramazan ayında oruç tutuyorum. Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan dolayı mutluyum.

Bu sadece Allah'a hizmetimi adamaktır. Bana rehberlik eden bu hisle devam ediyorum. Topluluğumun bir parçası olmaktan ve doğru şeyleri yapmaktan çok mutluyum. Eğer Müslüman toplum hakkında bir şey biliyorsanız oruç tutmak kesinlikle bunun bir parçası. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum.'' sözlerini kullandı.


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