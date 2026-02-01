Tele2 değil Yanıt TV olacak

CHP, Tele2'nin, kamuoyunda doğrudan Tele1'in devamı olarak algılanacağı ve yeni kurulacak kanalın daha yolun başında hukuki ve siyasi baskılarla karşılaşmasından çekindi. Bu nedenle, KOZA TV'nin Yanıt TV adıyla, sıfırdan bir kanal oluşturması kararlaştırıldı. Kanalın sloganı 'Yeni Nesil Televizyonculuk' olarak belirlendi. Yanıt TV'nin doğrudan 'CHP televizyonu' görüntüsü vermemesi için içerik çeşitliliğine özel önem verileceği ancak çizgisinin CHP ekseninde olacağı konuşuluyor. SZC TV’den ayrılan bazı tanınmış ekran yüzleri ve gazetecilerin Yanıt TV kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.