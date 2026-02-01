Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Tele2 değil Yanıt TV olacak

Tele2 değil Yanıt TV olacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

CHP Genel Merkezi’nin güdümünde yürütülen KOZA TV'yi Tele2'ye dönüştürme projesinde önemli bir değişikliğe gidildi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'e ait KOZA TV'nin CHP tarafından satın alınmasına yönelik görüşmelerde sona gelindi. İlk etapta planlanan Tele2 markasının siyasi ve hukuki riskler nedeniyle tercih edilmediği öğrenildi. Parti yönetimi, casusluk davası yüzünden kayyum atanan Tele1'in yerine kurulacak devam kanalıyla "doğrudan hedef haline gelme" riskini göze alamadı.

TELE1 GÖLGESİ İSTEMEDİLER

CHP, Tele2'nin, kamuoyunda doğrudan Tele1'in devamı olarak algılanacağı ve yeni kurulacak kanalın daha yolun başında hukuki ve siyasi baskılarla karşılaşmasından çekindi. Bu nedenle, KOZA TV'nin Yanıt TV adıyla, sıfırdan bir kanal oluşturması kararlaştırıldı. Kanalın sloganı 'Yeni Nesil Televizyonculuk' olarak belirlendi. Yanıt TV'nin doğrudan 'CHP televizyonu' görüntüsü vermemesi için içerik çeşitliliğine özel önem verileceği ancak çizgisinin CHP ekseninde olacağı konuşuluyor. SZC TV’den ayrılan bazı tanınmış ekran yüzleri ve gazetecilerin Yanıt TV kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.

FİKİR HAYATA GEÇİYOR

Yanıt TV, CHP'nin son dönemde sıkça tartışılan medya stratejisinin de bir parçası olarak değerlendiriliyor. 14 Mayıs 2023 Seçimleri sonrası iletişim stratejisi yenileyen CHP'de, parti kimliği taşımayan ancak CHP'ye yakın bir yayın organı oluşturma fikri öne çıkmıştı.



#CHP
#KOZA TV
#Tele2
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı'nın uzun hâkimiyetinin sırrı: Adalet Dairesi