Tele2 değil Yanıt TV olacak

CHP Genel Merkezi’nin güdümünde yürütülen KOZA TV'yi Tele2'ye dönüştürme projesinde önemli bir değişikliğe gidildi.
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'e ait KOZA TV'nin CHP tarafından satın alınmasına yönelik görüşmelerde sona gelindi. İlk etapta planlanan Tele2 markasının siyasi ve hukuki riskler nedeniyle tercih edilmediği öğrenildi. Parti yönetimi, casusluk davası yüzünden kayyum atanan Tele1'in yerine kurulacak devam kanalıyla "doğrudan hedef haline gelme" riskini göze alamadı.
TELE1 GÖLGESİ İSTEMEDİLER
CHP, Tele2'nin, kamuoyunda doğrudan Tele1'in devamı olarak algılanacağı ve yeni kurulacak kanalın daha yolun başında hukuki ve siyasi baskılarla karşılaşmasından çekindi. Bu nedenle, KOZA TV'nin Yanıt TV adıyla, sıfırdan bir kanal oluşturması kararlaştırıldı. Kanalın sloganı 'Yeni Nesil Televizyonculuk' olarak belirlendi. Yanıt TV'nin doğrudan 'CHP televizyonu' görüntüsü vermemesi için içerik çeşitliliğine özel önem verileceği ancak çizgisinin CHP ekseninde olacağı konuşuluyor. SZC TV’den ayrılan bazı tanınmış ekran yüzleri ve gazetecilerin Yanıt TV kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.
FİKİR HAYATA GEÇİYOR
Yanıt TV, CHP'nin son dönemde sıkça tartışılan medya stratejisinin de bir parçası olarak değerlendiriliyor. 14 Mayıs 2023 Seçimleri sonrası iletişim stratejisi yenileyen CHP'de, parti kimliği taşımayan ancak CHP'ye yakın bir yayın organı oluşturma fikri öne çıkmıştı.