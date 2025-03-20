Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Temiz siyaset için büyük adım

Temiz siyaset için büyük adım

04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aslı Baykal
Aslı Baykal

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına neden olan soruşturmalar için “Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar” dedi.

Aslı Baykal, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için” dedi. Aslı Baykal, paylaşımında “Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bize düşen Türk adaletine güvenmek, CHP’ye düşen tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk’e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek” dedi.



#Aslı Baykal
#Siyaset
#Ekrem İmamoğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki seçim tarihi belli mi?