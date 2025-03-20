Temiz siyaset için büyük adım

Aslı Baykal, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için” dedi. Aslı Baykal, paylaşımında “Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bize düşen Türk adaletine güvenmek, CHP’ye düşen tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk’e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek” dedi.