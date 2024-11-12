Terör devleti aralıksız katlediyor

İşgalci güç İsrail 402 gündür Gazze ve Batı Şeria'ya soykırım saldırılarına durdurak bilmeden devam ediyor. terör devleti, yüzbinlerce insanı yerinden ettiği saldırılar Gaze'nin tüm bölgelerini hedef alırken, işgal altındaki Batı Şeria'da da şiddeti her geçen gün artıyor. Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerde bulunan Beyt Lahiya, Deyr Belah, Cibaliye ve Nusayrat bölgelerini hedef alan işgalci güç, insani yardım ve kurtarma girişlerine de izin vermiyor. İşgalci gücün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de yoğun şekilde devam ettiği, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin hizmet veremediği kaydedildi.





NUSAYRAT HEDEFTE

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nusayrat'ın batı bölgelerine düzenlenen saldırılarda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerini hedef aldı. Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Nusayrat kampının batısını hedef alan

hava saldırılarında 24 kişinin yaralandığı; enkaz altında kayıpların olduğu aktarıldı.





İHA'LARLA VURUYOR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Lahiya ve Cibaliye Mülteci Kampı'nın farklı bölgelerinde yoğunlaşan saldırılarda ölü ve yaralılar var. Cibaliye Mülteci Kampı'nın batısındaki Saftavi, Tevvem bölgeleri ile Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Fahura'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendi. İsrail askerleri, Beyt Lahiya'nın güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne topçu atışlarıyla saldırılara aralıksız devam ediyor.





ENKAZ ALTINDA ÖLÜYORLAR

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bombaladığı evlerin enkazı altında kalan vatandaşların kurtarılamadığı için öldüğünü belirtti. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivil savunma hizmetlerinin yetersiz kaldığını ve enkaz altından cesetlerin çıkarılmasının çok zor olduğunu ifade ederek, evleri bombalanan ve enkaz altında kalan yaralı Filistinlilerin de kurtarılamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.





SİYONİST BİNBAŞI GAZZE’DE ÖLDÜ

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir binbaşının öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda Edom Tümeni Loter Birliği'nden 34 yaşındaki Itamar Levin Friedman adlı binbaşının öldüğü duyuruldu. İsrailli binbaşıyla birlikte, 7 Ekim'den bu yana 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 783 askerin öldüğü bildirildi.





450 Filistinli sporcu öldürüldü

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde oyuncu, antrenör ve yöneticilerin de arasında olduğu 450'den fazla sporcuyu öldürdüğü bildirildi. İsrail'in bir yıldan uzun süredir devam eden saldırıları sonucu Gazze'nin spor altyapısı yerle bir edildi. Filistinli sporcular öldürülürken takımların genel merkezleri İsrail savaş uçakları tarafından bombalanarak yerle bir edildi, tesisler ve spor salonları yakıldı, bazı stadyumlar buldozerlerle yıkıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki spor tesislerinin yüzde 80'den fazlasını yıktığı ve bunların arasında stadyum ve çeşitli kulüplerin de bulunduğunu kaydedildi.





2025'te Batı Şeria'yı ilhak edecek

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını iddia etti. Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne süren Smotrich, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi. Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da ileri sürdü. Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu da iddia etti.











