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GAZİANTEP

Terör örgütü PKK'dan Karkamış'a roketli saldırı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi.

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Haber Merkezi Diğer
​Terör örgütü PKKdan Karkamışa roketli saldırı
Karkamış'a roketli saldırı.

Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinden, teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine Havan Saldırısı düzenlendi. Havanlar boş araziye düşerken, ilçede tedirginlik yaşandı.

SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI

Altı roketin boş araziye düştüğü ilçede, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldı. Saldırıya, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından anında karşılık verildi. Roketlerin atıldığı bölge yoğun bombardımana tutulurken, bölgede hareketlilik sürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül'den saldırıya dair açıklama geldi. Gül, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." dedi.

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