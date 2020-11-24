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Gündem Terör örgütü PKKnın sözde tim komutanı ikna sonucu teslim oldu
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Terör örgütü PKK'nın sözde tim komutanı ikna sonucu teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çabaları sonucu, terör örgütü PKK'nın sözde tim komutanı 1 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Bu kapsamında, 1 PKK'lı teröristin, örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, önceki gün Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

PKK'da çözülmeler sürüyor: Biri gri kategoride 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
PKK'da çözülmeler sürüyor: Biri gri kategoride 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Teslim olan PKK'lının 2014 yılında Van kırsalında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilirken, 2018-2020 yılları arasında Irak'ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
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PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.


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