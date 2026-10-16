Terörist Mihraç Ural yakalandı
Suriye’de yüzlerce sivili katleden ve 2013’te 52 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı. Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Ural’ın kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. 5 Ekim’de yardımcısı Cemal Trablusi’nin yakalanmasıyla başlayan süreçte, Lübnan’ın Mansuriya bölgesinde saklandığı eve operasyon düzenlendi. Ural’ın eşi ve damadı da gözaltına alındı.
Suriye’de yüzlerce sivili katleden, Türkiye’de ise 52 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının failleri arasında bulunan “Acilciler” terör örgütü elebaşı Mihraç Ural yakalandı. Kırmızı kategoride aranan Ural, MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisinin (GİS) koordineli operasyonuyla 14 Ekim gecesi yakalandı. Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Ural’ın kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.
EN YAKIN ADAMI ELE VERDİ
Yıllardır Suriyeli muhaliflerin suikast girişimlerinden kurtulmayı başaran Ural’ı yakalanmaya götüren süreç 5 Ekim’de başladı. Esed rejimi döneminde Ural’ın sözde yardımcısı ve Halep temsilcisi olan Cemal Trablusi yakalandı. Trablusi’yi sorguya alan Suriye makamları, Ural’ın saklanabileceği yerler konusunda bilgi aldı. Esed rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’de gizlenerek yaşadığı belirtilen Ural’ın hareketlerine ilişkin istihbarat, MİT ve GİS arasında paylaşıldı.
EŞİ VE DAMADI YANINDAYDI
Ardından yapılan araştırmalarda Ural’ın Lübnan’ın Suriye sınırında bulunan Mansuriya bölgesine geçtiği tespit edildi. Ural’ın yakalanacağı endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı bilgisine ulaşılması üzerine iki ülkenin istihbarat servisleri operasyon için harekete geçti. Ural’ın saklandığı evi belirleyen Suriye güvenlik birimleri, düzenlenen operasyonda teröristi kaçmaya çalışırken yakaladı. Evde bulunan Ural’ın eşi ve damadını da kelepçeleyen güvenlik güçleri, teröristi alarak Suriye’ye götürdü.
TEKBİRLERLE KUTLADILAR
Ural’ın yakalanması, 2013’te katliam yapılan Suriye’nin sahil kesimindeki halk tarafından sevinçle karşılandı. Ural’ın elebaşı olduğu “Suriye Direnişi” isimli yapılanmanın çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü Tartus ilinin Banyas ve Beyda köylerinde camilerde tekbir sesleri yükseldi.
CEMİL ESED’İN TETİKÇİSİ
- 1956 Antakya doğumlu olan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti. Ural, Esed ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı. Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi-Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi. Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.
LAKABI BANYAS KASABI
- Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişinin öldürüldüğü katliamda geçti. Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın saldırıyı devrik Esed rejiminin istihbaratıyla planladığı tespit edilmişti. Suriye Direnişi Örgütü elebaşısı Ural, 1970'de kurulan yasa dışı Türkiye Halk Partisi Cephesi'nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKP-C/Acilciler terör örgütünün de kurucuları arasında yer alıyor. Ural, uzun yıllar Acilciler grubunun önde gelen yöneticilerinden oldu.