Terörist Mihraç Ural’ın 10 yıl önce tehdit ettiği Yozgatlı gazeteciden ilginç hatırlatma: Yaşlanıyoruz dostlarım

Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını bombalı saldırının faillerinden Mihraç Ural, Suriye’de 14 Ekim gecesi MİT ve Suriye İstihbaratı’nın koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Ural, yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

Ural’ın 10 yıl önce tehdit ettiği Yozgatlı gazeteciden ilginç hatırlatma

Ural’ın 10 yıl önce “Yakında görüşeceğiz Yozgatlı” diyerek tehdit ettiği gazeteci Samet Doğan, gelişmeyi o paylaşımı hatırlatarak değerlendirdi.

Doğan, X paylaşımında, “Öyle, eski davalar da birer birer kapanıyor, yaşlanıyoruz dostlarım.” ifadelerini kullandı.

Terörist Mihraç Ural kimdir?

1956 Antakya doğumlu olan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.

Ural, Esed ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.

Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişinin öldürüldüğü katliamda geçti.

Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın saldırıyı devrik Esed rejiminin istihbaratıyla planladığı tespit edilmişti.

Suriye Direnişi Örgütü elebaşısı Ural, 1970'de kurulan yasa dışı Türkiye Halk Partisi Cephesi'nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKP-C/Acilciler terör örgütü'nün de kurucuları arasında yer alıyor. Ural, uzun yıllar Acilciler grubunun önde gelen yöneticilerinden oldu.

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