Teröristler hem PKK'lı hem HDP'li

TUSAŞ saldırısına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen 8 savcı, saldırı incelemelerini saldırı öncesine yoğunlaştırdı. Teröristlerin Kahramankazan’a geldikleri güzergahın tespiti için kara yolları üzerindeki petrol istasyonlarından görüntüler toplandı. Teröristlerin Kahramankazan’a geldiklerinde çift rolüne büründükleri, güvenlik kameralarına yönelik ilk incelemelerde ortaya çıktı. El ele tutuştukları, birbirlerine sarıldıkları, eğlendikleri imajının oluşturmak istendiği görüldü.





3 ADRESE BASKIN

MOBESE ve güvenlik kameralarında çevreyi keşfe çıktığı görüntüleri belirlenen teröristlerin, “Güzergahları ve iletişim kurdukları kişiler” belirlenecek. Emniyet birimlerince Kahramankazan’ın 25 mahallesinde sürdürülen detaylı teknik inceleme devam ediyor. Teröristlerin, Ankara merkezinden Kahramankazan’a geçtikleri ihtimali üzerinde duran güvenlik birimleri, mevcut istihbarat neticesinde 3 adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskınların ayrıntıları paylaşılmazken, PKK’nın kent yapılanması KCK’ya yönelik baskınlar olduğu kaydedildi.





İLETİŞİM VERİLERİ DEŞİFRE EDİLECEK

Ayrıca teröristlerin Kahramankazan’a gelişlerinde güzergahları üzerinde onlara eşlik eden diğer kişilerin olduğu yönünde bilgileri de değerlendiren güvenlik birimleri, teröristlerin konakladıkları yerlerde uzmanların ayrıntılı veri topladığını belirtti. Telefon kayıtlarına yönelik telekomünikasyon verileri beklenen teröristlerin, eylem öncesi süreçte üzerlerindeki cihazları ne şekilde imha ettiği ya da bomba düzeneği ile infilak edip etmediği henüz netleştirilemedi. İletişim süreçleri savcılığın HTS ve baz kayıtlarına ilişkin talebi sonrası gelen raporla netleştirilecek.





PYD KAMPLARINDA EĞİTİM ALDILAR

Jandarma birimlerinin değerlendirmelerinde, teröristlerin PKK’nın Suriye kolu PYD kamplarında eğitim aldığı istihbaratının üzerinde durulduğu, Türkiye’ye Hatay ve Kahramanmaraş ortak bölgesinde bulunan Amanoslar bölgesinden Türkiye’ye girme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.





Yaralanınca kendini patlattı

TUSAŞ’A yönelik hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yerleşke öncesinde bulunan ilk denetleme noktasında silahlarını araç içinde bir bavulda sakladıkları ortaya çıktı. İki teröristin önceden değiştirdikleri kıyafetler de tesise geldikleri takside bulundu.





KURUMDAN BİLGİ Mİ SIZDI?

Hain saldırı öncesinde Kahramankazan’da bulundukları süreçte, tesise ilişkin veri toplayan teröristler, kurum çevresindeki güvenliğe yönelik de gözlemlerde bulundu. Güvenlik birimlerinin ilk incelemelerine göre “Kurum içinden güvenlik rutinine yönelik bir bilginin dışarı sızmış olabileceği” ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.





MESAİ DEĞİŞİMİ BİLEREK SEÇİLDİ

Öğleden sonra saat 15.00 sularında mesai değişimi saatine denk getirilen hain saldırıda, bu saatlerde artan trafik yoğunluğu sebebiyle güvenlik sorgulamalarının hafifletildiği an tercih edildi. Rutin yoğunlukdan oluşan güvenlik zafiyeti sonucunda jandarma noktasını aşan teröristler tesisin personel kapısına geldi. İkincil sayılabilecek bu noktada kadın teröristin taksiden iner inmez ateş ettiği görüldü.





KENDİNİ İMHA ETTİ

Giriş-çıkış kapısından kalabalık gruplar halinde ayrılan TUSAŞ çalışanları, teröristlerin üzerlerine açtığı ateş sonucu paniğe kapıldı. Kurum içine yönelenlerin arasından 2 kişi bu noktada teröristlerin ateşiyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Personel kapısında yaşanan çatışmada yaralanan kadın terörist, dizlerinin üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın terörist, tesisin girişinde kendini patlattı. Üzerlerinde C4 olarak bilinen plastik patlayıcı bulunan kadın terörist kendini imha etti. Güvenlik birimleri, C4’ün yapısı gereği çok güçlü bir tetikleyici ısıya ihtiyaç duyması sebebiyle açılan ateşte patlama ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.





Hedef daha çok mühendis vurmaktı

İkinci terörist, turnikelerin olduğu giriş kapısına yöneldi. Hedef gözetmeksizin ateş açarak ilerleyen terörist, bir üst kata çıkarak mühendisleri hedef aldı. Burada daha fazla kalamayacağını anlayan terörist üzerinde bulunan patlayıcıyı imha etti. Olayda herhangi bir rehin alma süreci yaşanmadı. Güvenlik kaynakları, teröristlerin silah, teçhizat ile üzerlerinde bulunan mühimmattan yola çıkılarak patlayıcı ve silahlı eylem konusunda iyi yetiştirilmiş olduklarının anlaşıldığını belirtti.





Taksiciye güven vermişler

TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısında taksi şoförü Murat Arslan’ı da katleden teröristlerin, planlı saldırı öncesinde şüphe uyandırmamak için birkaç gün boyunca gidecekleri yerlere Arslan ile gittiği ileri sürüldü. Terör saldırısının gerçekleştirildiği gün ise yanlarında büyük çantalarla taksiciye giden teröristlerin, gezilerinin bittiğini ve şehirden ayrılacaklarını söyleyerek Arslan’ı çağırdığı konuşuluyor.





Kimlikleri belirlendi

Savunma sanayini hedef alan terör saldırısında 2 teröristin Kahramankazan’a girişleri ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine geliş süreci mercek altına alındı. İki teröristin kimlikleri netleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, erkek teröristin Rojger kod adlı Ali Örek, kadın teröristin de Mine Sevjin Alçiçek olduğunu açıkladı.



