Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk yarısında 16,6 milyar liralık kaçakçılığa geçit vermedi. Buna göre, bu dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda 2,7 milyar liralık araca ve ve 2 milyar 521 milyon 324 bin liralık "çeşitli eşya"ya el konuldu.