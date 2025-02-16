TMSF'den TÜSİAD iddialarına açıklama: Hukuken imkansız

TMSF'den "kayyımlık yetkileri ile ilgili iddialara" ilişkin açıklama
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararı olmadan şirketlere kayyım atanması iddialarına cevap verdi. Fon tarafından yapılan duyuruda böyle bir iddianın söz konusu olmadığı, TMSF'nin belediyelere de kayyım olarak atanmasının hukuken imkanının bulunmadığını bildirdi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), mahkeme kararına ihtiyaç duymadan şirketlere kayyum atayabileceği yönündeki iddialara bizzat kuramdan yalanlama geldi.
TMSF'den yapılan duyuruda, son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde
"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağının"
iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğduğu belirtildi.
Mahkeme kararı olmadan TMSF'nin bir şirkete "kayyım" olarak görevlendirilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
- Son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde “TMSF’nin mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağı”nın iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur.
- Mahkeme kararı olmadan TMSF bir şirkete “kayyım” olarak görevlendirilemez.
- Resmi Gazete’de 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF’nin Ceza Muhakemeleri Kanunun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu’nda var olan yetkilerini kullanması mümkün hale gelmiştir.
- Şirketlere kayyım atanması yeni bir düzenleme değildir. CMK’ya göre “kuvvetli şüphe” bulunması durumunda kanunlar çerçevesinde şirketlere kayyım atanmaktadır.
- Kanun değişikliği ile TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu’nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir.
- İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanması sözkonusu olmadığı gibi TMSF’nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanması mümkün değildir.
- Kanunda TMSF’ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmemiştir.
- Özetle, son düzenlemeyle TMSF’nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Bankacılık Kanununun tanımladığı, halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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