Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat'ta çocuk parkı tahrip edildi

Tokat'ta çocuk parkı tahrip edildi

10:3520/03/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan çocuk oyun parkları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

İlçe merkezindeki çocuk parklarında bulunan spor aletleri ve oturma sandalyeleri ateşe verildi. Bu üzücü olay hem kamu malına zarar verilmesi hem de toplumsal huzurun bozulması açısından büyük tepki topladı.

Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zarar gören oyun alanlarında hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan incelemelerde ilçe merkezindeki oyun parklarında aynı sorunların yaşandığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken faillerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.




#Tokat
#Erbaa
#Kundakçılık
#Yakalama

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 700 bini aşkın kamu işçiye 13 günlük ikramiye