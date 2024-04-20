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Tokat'ta deprem tedirginliği: Fay burada kırıldı

4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler, Tokat'ta vatandaşları tedirgin etti. Depremin merkez üssü Sulusaray'da cuma namazı açık havada kılındı. Tokat'ta 5 yıkık, 15 ağır hasarlı, Yozgat'ta 5 yıkık, 5 ağır hasarlı yapı tespit edildi.

04:00 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:34 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem sonucu fay hattı böyle kırıldı.
Deprem sonucu fay hattı böyle kırıldı.

Peş peşe 4,7 ve 5,6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Tokat’ta vatandaşlar tedirgin. Tokat Sulusaray’da fay hattındaki kırıklar havadan görüntülendi. Buğdaylı köyü sakinlerinden Fatih Şahin, “Bu yarıklar depremden önce yoktu. Depremden sonra oluştu. Deprem anında dışarıdaydım, yer patlamış gibi hissettim” dedi. Tokat ve depremden etkilenen Yozgat’ta hasar tespit çalışmaları sürüyor. Dün depremin merkez üssü Sulusaray’da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, şu ana kadar Tokat’ta 5 yıkık, 15 ağır hasarlı, Yozgat'ta 5 yıkık, 5 ağır hasarlı yapı tespit edildiği bilgisini verdi. Depremin şiddetiyle camiler ve kerpiç evlerde hasar oluştu. Sulusaray Malum Seyit Tekke Mahallesi’ndeki caminin minaresi yıkıldı, minber ve mihrap zarar gördü. Dün cuma namazı açık alanlarda kılındı. Binalarda da çatlak ve çökmeler meydana geldi, bazı ahırlarda hasar oluştu.


#Tokat
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#Sulusaray
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