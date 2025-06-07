Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

20:547/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 34 KHU 661 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Reşadiye kara yolu Dokuzdolambaç mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


#Tokat
#TRAFİK KAZASI
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞTAN SONA GÜNCELLENDİ: 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?