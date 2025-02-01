Topuk kanında akıl almaz ret gerekçeleri

TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri ebeveynlerin ret gerekçelerini anlattı. Gerekçeler, yetkililer tarafından “Topuk kanlarının yurt dışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahkûm edildiği, yeni doğan bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişme geriliğine, beyin hasarına ve benzeri rahatsızlıklara sebep olduğu, kanın topuktan alınmasının kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından para karşılığında yurt dışına satıldığı, yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı” şeklinde özetledi.