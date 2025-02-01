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Topuk kanında akıl almaz ret gerekçeleri

Topuk kanında akıl almaz ret gerekçeleri

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Yeni doğan bebeğin topuğundan en geç 1 hafta içinde alınan kanla yapılan metabolik testler, birçok hastalığın erken teşhis önemli rol oynuyor. Ancak son yıllarda bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddeden ailelerin sayısı 5 kat arttı.

TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri ebeveynlerin ret gerekçelerini anlattı. Gerekçeler, yetkililer tarafından “Topuk kanlarının yurt dışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahkûm edildiği, yeni doğan bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişme geriliğine, beyin hasarına ve benzeri rahatsızlıklara sebep olduğu, kanın topuktan alınmasının kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından para karşılığında yurt dışına satıldığı, yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı” şeklinde özetledi.



#Yeni Doğan
#Bebek
#Toplum
#TBMM
#Topuk Kanı

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