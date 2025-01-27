Demansın çaresi doğru beslenme

Toplumda bunama hastalığı olarak bilinen demans, bilişsel fonksiyonlarda ciddi bozulmalarla kendini gösteriyor. Hastalıkla birlikte hafıza, dil, düşünme, yargıya varma ve davranış becerilerinde problemler oluşuyor. Öyle ki demans hastaları bazen yediği yemeği hatırlayamazken, bazen de en yakınlarını tanıyamaz hale geliyor. Bazı hastalarda önemli kişilik değişimleri görülürken, tek başına kıyafet dahi giyemez hale geliyor. Geniş bir yelpazede pek çok sorunla mücadele eden demans hastalarının bilişsel bozuklukları, hafiften ağıra kadar farklı düzeyde görülebiliyor. İletişim kurmakta zorluk yaşanması, karar vermede zorluk ve en basit problemlerin çözümünde bile başarısız olunması demansa işaret ediyor.

DEMANSIN OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTILABİLİR

Demans bireylerde farklı sebepler sonucu ortaya çıkabilen bir hastalık. 6 alt tipi bulunan hastalığın doğru beslenme ile etkisinin azaltılabileceğini anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, "Demansın ilerlemesini durdurmak ya da yavaşlatmak, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için son derece önemli. Özellikle yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, demansın önlenmesinde ve tedavisinde kritik faktörlerin başında geliyor” dedi.

Demansın 6 farklı alt tipi şöyle:

1. Metabolik Alt Tip (Metabolic Subtype)

İnsülin direnci ve yüksek kan şekeri bu alt tipin temel nedenleridir. Beslenme düzeni, kan şekeri seviyelerini kontrol etmek ve insülin duyarlılığını artırmak adına kritik rol oynar.

2. İnflamatuar Alt Tip (Inflammatory Subtype)

Beyindeki iltihaplanma bu alt tipin belirgin özelliğidir. Diyetisyenler, anti-inflamatuar diyetlerle iltihaplanmayı azaltmak için omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi besinleri artırabilirler.

3. Glikotoksik Alt Tip (Glycotoxic Subtype)

Bu tip, kan şekerinin yüksek olmasından ve glikasyon son ürünlerinin (AGEs) birikmesinden kaynaklanır.

4. Toksik Alt Tip (Toxic Subtype)

Çevresel toksinler, ağır metaller ve kimyasallar beyin üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Diyetisyenler, detoksifikasyon sürecine yardımcı olacak beslenme planları önererek, bu toksinlerin atılmasını destekleyebilir.

5. Vasküler Alt Tip (Vascular Subtype)

Beynin damarlarında yaşanan tıkanıklıklar ve kan akışındaki bozulmalar bu alt tipin temel özelliklerindendir. Bu tip hastalara bazen diyabetlermiş gibi yaklaşmak gerekebilir.

6. Travmatik Alt Tip (Traumatic Subtype)

Baş travmaları ve kafaya alınan darbeler bu tür demansa yol açabilir. Omega-3 yağ asitleri gibi nöroprotektif besinler, beyin iyileşmesini destekleyebilir ve demansın ilerlemesini yavaşlatabilir.

POZİTİF DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Yapılan son çalışmalara göre demans hastaları için kişiye özel beslenme stratejisi geliştirmenin daha önemli hale geldiğini anlatan Tağraf, “Bu stratejiler, metabolizmayı düzenlemek, iltihaplanmayı azaltmak, toksinlerden arınmayı sağlamak ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmek gibi hedeflere yöneliyor. Yapılacak beslenme değişiklikleri, demansın gelişimini yavaşlatabiliyor. Hastaların genel sağlık tablosunda pozitif değişikliklere sebep olabiliyor” diye konuştu. Tağraf, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beslenme, bu hastaların tedavisinde büyük farklar yaratırken, uzun vadede hastalığın seyrini olumlu açıdan etkiliyor.”







