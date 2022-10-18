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ANKARA

Torba yasa komisyondan geçti

Ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Torba yasa komisyondan geçti
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Ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeye eklenen madde ile görev süreleri dolan Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri eski görevlerine geri dönebilecek. Torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ile maske cezaları borçları yer alıyor. Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek. Düzenlemeyle; kur korumalı mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

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