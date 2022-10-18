Torba yasa komisyondan geçti

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Ballon d'Or 2022'nin sahibi belli oldu

Dünyanın en iyi futbolcusunun seçildiği 2022 Ballon d'Or ödül töreni sona erdi. Paris'in ev sahipliği yaptığı dev organizasyonda yılın en iyi futbolcusu belli oldu. Peki Ballon d'Or 2022'yi kim kazandı? Ballon d'Or 2022'de en iyi futbolcu, en iyi kaleci ve en iyi takım kim oldu? İşte detaylar...