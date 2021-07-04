'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı: Tüm borçlarımı ödeyeceğim

Brezilya’da Türk makamlarına teslim olduktan sonra dün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirilen “Çiftlik Bank” davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. "Tosuncuk" lakabıyla tanınanMehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. TRT Haberin aktardığına göre; Ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu belirten Aydın, ilk görüşmede borçlarını ödeyeceğini söyledi.

Alacakları da olduğunu ve borcunun büyük bir bölümünü ödediğini ifade eden Aydın'ın Brazilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

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"Ailemle sorunlar yaşadığım için teslim oldum"

Aydın'ın, "Neden teslim oldun?" sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği belirtildi.

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