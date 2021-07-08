'Tosuncuk' Uruguay'da drift attığı lüks aracı da anlattı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Uçakları satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uçakları satacağım' çıkışına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Neymiş gelince uçakları satacakmış. Senden öncekiler de bunları söylüyordu. Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun. Dünyayı dolaşacaksın neyle tarifeli uçakla mı? Otobüsle seyahat edersin. Sonra da ben muhasır medeniyetler seviyesine çıkacağım dersin. Sen bu kafayla daha çok gidersin" ifadelerini kullandı.