Gündem Tosuncuk Uruguayda drift attığı lüks aracı da anlattı
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'Tosuncuk' Uruguay'da drift attığı lüks aracı da anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ifadesinde, Uruguay'da görüntülendiği ve drift attığı lüks aracının akıbetine de yer verdi.

Haber Merkezi DHA
Tosuncuk Uruguayda drift attığı lüks aracı da anlattı
Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.

Tosuncuk olarak bilinen Aydın dün tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.

DHA

FİYATI 640 BİN DOLAR

Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.

DHA

Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu.

DHA


Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.

Tezgahı 500 liraya kurdu: Tosuncuk tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu
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Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu

Hesap vakti: Tosuncuk için 60 sayfalık soru hazırlandı
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Hesap vakti: Tosuncuk için 60 sayfalık soru hazırlandı

Çiftlik Bank'ın temelleri bu evde atıldı: İşte Tosuncuk'un firar etmeden önce kaldığı daire
FOTOĞRAF 10
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Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçen günlerde Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.
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Yayınladığı videoyla Türk yargısına teslim olacağını duyuran Aydın, Sao Paulo'dan alınıp İstanbul'a getirildi.
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'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamalarıyla aranıyordu.
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Mehmet Aydın'ın 'Çiftlik Bank'ı kurduğu sırada ikamet ettiği Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki evi görüntülendi. Mahalle halkından alınan bilgilere göre, Aydın, yurt dışına kaçmadan önce Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın bodrum katında ikamet ediyordu.
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İddiaya göre Aydın, yurt dışına çıkmadan önce bütün mal varlığını sattıktan sonra, yaşadığı 80 metrekarelik bodrum katındaki dairesini de sattı. Ardından da yurt dışına yerleşti.
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Çiftlik Bank'ın temelleri bu evde atıldı: İşte Tosuncuk'un firar etmeden önce kaldığı daire
Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın, yurt dışına çıkmadan önce Bursa'da ikamet ettiği 80 metrekarelik bodrum katındaki ev görüntülendi.


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