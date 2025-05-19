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Trafik cezalarını artıran teklif yarın Meclis’te

Trafik cezalarını artıran teklif yarın Meclis’te

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis’i, yeni haftada yoğun bir mesai bekliyor. Bir süredir gündemi meşgul eden trafik cezalarında artışa gidilmesini öneren kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından hazırlanan trafik cezalarına ilişkin kanun teklifinin yarın Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifi hazırlandığını belirterek “Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık asker uğurlama, düğün vb. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek” bilgisini verdi.


SEÇİM HAFTASI

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul, HSK ve RTÜK’e üye seçimi için mesai yapacak, kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek. HSK üyeleri seçimi, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından yapılacak. Genel Kurul, HSK’ya, Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, avukatlar arasından 1 üye seçecek. Her bir üye için gizli oyla seçim yapılacak. Ayrıca Genel Kurul, AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından RTÜK’e 3 üye seçecek.


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