Meclis çocuklarla şenlendi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 30 ülkeden 60 çocuğu Meclis’te ağırladı. Bazı çocukların dünyadaki diğer çocuklar kadar şanslı olmadığını belirten Kurtulmuş, Gazze’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekerek, bunun insanlığın ortak suçu olduğunu ifade etti. Çocuklar ise barış dolu bir dünya istediklerini söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. 30 ülkeden 60 çocuğun katıldığı törende konuşan Kurtulmuş, çocukları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. 23 Nisan'ın, dünya çocuklarının buluşma günlerinden biri haline geldiğini ifade eden Kurtulmuş, çocukların gülüşleriyle, geleceğe umutla bakan yaklaşımıyla büyüklere ders verdiğini söyledi.
GAZZE'DE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR
Bazı çocukların dünyadaki diğer çocuklar gibi şanslı olmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, bazı çocukların savaşlarla, katliamlarla hayattan koparıldığını belirtti. Kurtulmuş, “En başta Filistin'de, Gazze'de, şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasını da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada bir kere daha ifade ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler ve baskıların olmasının yanı sıra hayattan koparılmış, akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim” diye konuştu.
BARIŞ İSTİYORUZ
Törene katılan çocuklardan Azerbaycanlı Mamadova Leyla, çocukların barış istediğini vurguladı. Filistinli Melek Hanune ile Kırgızistan'dan gelen Aysanat Munasbekova, Türkiye'ye teşekkür etti. Endonezyalı Emir Pradana, “Dünyanın dört bir yanından gelen harika çocuklarla tanışmak adına harika bir deneyim. Bu anı fırsat bilip dünyaya söylemek istiyoruz, çocukların hayatı önemli ve dünya bizim için daha güzel bir yer olmalı” dedi.