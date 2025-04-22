Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meclis çocuklarla şenlendi

Meclis çocuklarla şenlendi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kurtulmuş, çocukların gülüşleriyle, geleceğe umutla bakan yaklaşımıyla büyüklere ders verdiğini söyledi.
Kurtulmuş, çocukların gülüşleriyle, geleceğe umutla bakan yaklaşımıyla büyüklere ders verdiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 30 ülkeden 60 çocuğu Meclis’te ağırladı. Bazı çocukların dünyadaki diğer çocuklar kadar şanslı olmadığını belirten Kurtulmuş, Gazze’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekerek, bunun insanlığın ortak suçu olduğunu ifade etti. Çocuklar ise barış dolu bir dünya istediklerini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. 30 ülkeden 60 çocuğun katıldığı törende konuşan Kurtulmuş, çocukları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. 23 Nisan'ın, dünya çocuklarının buluşma günlerinden biri haline geldiğini ifade eden Kurtulmuş, çocukların gülüşleriyle, geleceğe umutla bakan yaklaşımıyla büyüklere ders verdiğini söyledi.


GAZZE'DE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Bazı çocukların dünyadaki diğer çocuklar gibi şanslı olmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, bazı çocukların savaşlarla, katliamlarla hayattan koparıldığını belirtti. Kurtulmuş, “En başta Filistin'de, Gazze'de, şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasını da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada bir kere daha ifade ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler ve baskıların olmasının yanı sıra hayattan koparılmış, akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim” diye konuştu.


BARIŞ İSTİYORUZ

Törene katılan çocuklardan Azerbaycanlı Mamadova Leyla, çocukların barış istediğini vurguladı. Filistinli Melek Hanune ile Kırgızistan'dan gelen Aysanat Munasbekova, Türkiye'ye teşekkür etti. Endonezyalı Emir Pradana, “Dünyanın dört bir yanından gelen harika çocuklarla tanışmak adına harika bir deneyim. Bu anı fırsat bilip dünyaya söylemek istiyoruz, çocukların hayatı önemli ve dünya bizim için daha güzel bir yer olmalı” dedi.


#TBMM
#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
#çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ duyurdu: 22 Nisan Salı planlı su kesintileri yaşanacak: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?