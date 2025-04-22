Meclis çocuklarla şenlendi

Bazı çocukların dünyadaki diğer çocuklar gibi şanslı olmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, bazı çocukların savaşlarla, katliamlarla hayattan koparıldığını belirtti. Kurtulmuş, “En başta Filistin'de, Gazze'de, şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasını da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada bir kere daha ifade ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler ve baskıların olmasının yanı sıra hayattan koparılmış, akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim” diye konuştu.