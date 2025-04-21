Otuz ülkeden çocuklar TBMM'de buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 ülkeden gelen çocukları TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT’nin düzenlediği 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 ülkeden gelen çocukları kabul etti. TBMM Tören Salonu'ndaki buluşmada barış, kardeşlik ve dostluk mesajları öne çıktı.
Kurtulmuş, çocuklara hitabında, "Sizler geleceğin liderleri, bilim insanları ve sanatçılarısınız. Aranızdaki dostluk, dünya barışına katkı sağlayacak" dedi. Şenlik için Türkiye’ye gelen çocuklar, kendi ülkelerine özgü kıyafetlerle etkinliğe katıldı.