TBMM’de stratejik ortaklık vurgusu: TBMM Başkanı Kurtulmuş Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Koşanov’u Meclis’e gelişinde karşılamasının ardından Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına görüntü verdi.





Heyetler arası görüşme gerçekleştirildi

Daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.





Kurtulmuş: İş birliğimiz her alanda artıyor

Kurtulmuş, görüşmede, Koşanov ve heyetini TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ve Kazakistan arasında önemli iş birliğinin bulunduğunu, bunun her alanda artarak devam ettiğini; hükümetler arsında var olan iyi ilişkilerin parlamentolar arasında da sürdürülmesini ve daha ileriye taşınmasını hedeflediklerini söyledi.





Parlamentolar arası temaslar vurgulandı

Parlamentolar arası dostluk gruplarının karşılıklı ziyaretlerinin ve çok taraflı uluslararası platformlarda Türkiye ve Kazakistan heyetlerinin yakın teşrikimesaisinin önem taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) bünyesinde Türkiye ve Kazakistan’ın her konuda yakın iş birliği içerisinde olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.





TÜRKPA mesajı ve Nahçıvan Protokolü çağrısı

Kurtulmuş, haziran ayında Astana’da gerçekleştirilecek TÜRKPA’nın 14. Genel Kurulu dolayısıyla Koşanov’a başarı ve tebriklerini iletti.

Kazakistan ile birçok alanda iş birliğini geliştirme imkanının bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, Türkiye ve TBMM olarak yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin milli meselesi olduğunu hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nın faaliyetlerine gözlemci üye sıfatıyla tam olarak katılımını sağlayacak Nahçıvan Anlaşmasını Tadil Eden Protokol’ün, Kazakistan Parlamentosu’ndaki onay sürecinin tamamlanmasını arzuladıklarını belirtti.





105. yıl kutlamasına özel ziyaret

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov, Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette, kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, 105. kuruluş yıl dönümünde TBMM’de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.





Koşanov: Kardeşlik bağı mesafelere rağmen güçlü

Koşanov, Kazakistan ve Türkiye halkları arasındaki bağlara ve manevi birlikteliğe binlerce kilometrelik mesafenin engel olamadığını, bu kardeşlik ve dostluğun daim olmasını, dayanışmanın da artırılmasını arzuladıklarını ifade etti.





TBMM’nin tarihî rolüne övgü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutlayan Koşanov, ziyaretlerini bu anlamlı tarihle örtüşecek şekilde özel planladıklarını söyledi.

Türkiye’nin kuruluşunda TBMM’nin tarihi ve önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Koşanov, bugün de TBMM’nin, halkın iradesini korumak ve devletin kalkınmasına katkı sağlamak hususunda eşsiz bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.





Türkiye’ye övgü ve stratejik ortaklık vurgusu

Koşanov, Türkiye’nin, asırlık tarihinde devlet yapısını güçlendirerek küresel siyasette özgün yeri olan saygın bir ülke haline geldiğini ifade ederek, medeni, gelişmiş ülkeler arasında olan Türkiye’nin Kazakistan’ın gururu olduğunu kaydetti. Türkiye’nin, Kazakistan için önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Koşanov, her iki ülkenin liderleri arasında samimi ve güçlü bir kardeşliğin bulunduğunu, devlet başkanlarının üstün çabalarıyla ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının her geçen gün arttığını kaydetti.





Ortak ziyaret ve sembolik jestler

Heyetler arası görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşı Koşanov ile TBMM Kütüphanesini ziyaret etti.

Kurtulmuş ve Koşanov, daha sonra parlamento heyetleriyle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM’deki bombalanan alanları ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Kurtulmuş, Genel Kurul salonunu gezdirdiği Koşnov ve heyetine, Meclis'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.





Çocuklarla bayram sohbeti

Öte yandan Kurtulmuş ve Koşanov, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurul’da bulunan çocuklarla sohbet etti.





Görüşmeye katılanlar

Görüşmeye, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun katıldı.







