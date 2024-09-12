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Trafik kazasında öldü sanılıyordu: Gerçek çok başka çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobili şarampole yuvarlanan Mehmet Yücedağ, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İncelemede başında kurşun izi belirlenen Yücedağ'ın yorgun mermiyle vurulduktan sonra kaza yaptığı tespit edildi. Buradan geçerken başına yorgun mermi isabet ettiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille şarampole yuvarlandığı belirlendi. Olaya ilişkin fail ya da failler aranırken, Mehmet Yücedağ'ın cenazesinin Kırıkkale'de toprağa verildiği kaydedildi.

16:35 - 12/09/2024 Perşembe
DHA
Trafik kazası sonucu öldüğü sanılmıştı: Yoğun mermi ile vurulduğu ortaya çıktı!
Trafik kazası sonucu öldüğü sanılmıştı: Yoğun mermi ile vurulduğu ortaya çıktı!

Olay, 9 Eylül'de Antalya- Konya D-687 kara yolu Çardak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Konya istikametine seyir halindeki Mehmet Yücedağ'ın kullandığı 07 LS 667 plakalı otomobil, şarampolden yuvarlandı. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Yücedağ, Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yücedağ, hayatını kaybetti.



Başında kurşun izi tespit edildi


Hastanede Mehmet Yücedağ'ın başında kurşun izi de tespit edildi. İncelemede, Yücedağ'ın 'domdom kurşunu' olarak tabir edilen ve avcılar tarafından domuz avında kullanılan mermiyle vurulduğu tespit edildi.


Başsavcılık soruşturma başlattı


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, araştırma yaptı. JASAT ekipleri, olay yerinin avlak bölgesi olduğunu, Mehmet Yücedağ'ın buradan geçerken başına yorgun mermi isabet ettiğini ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille şarampole yuvarlandığını belirledi. Olaya ilişkin fail ya da failler aranırken, Mehmet Yücedağ'ın cenazesinin Kırıkkale'de toprağa verildiği kaydedildi.



#trafik kazası
#manavgat
#sağlık ekipleri
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