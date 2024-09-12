Trafik kazasında öldü sanılıyordu: Gerçek çok başka çıktı

Aksaray’da ehliyetsiz olarak bindiği sigortasız araçla polis ekiplerine yakalanan yabancı uyruklu sürücünün gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar şaşkınlık oluşturdu. Sorgulama esnasında gazetecilerin “Neden ehliyetsiz araç kullanıyorsunuz?” sorusuna ilginç bir cevap veren sürücü, “Biz ehliyete başvurduk ama daha alamadık ehliyeti. Ben de bir deneme yapayım dedim. Suç olduğunu biliyorduk ama ben deneme yaptım sadece. Yola çıkmıştım, şansımıza böyle denk geldi” diye kendini savunmaya çalıştı.