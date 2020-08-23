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Gündem Trafikte kadın sürücüye tokat attı, hayatının hatasını yaptı Eski tekvandocuya çatınca dayak yedi
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Trafikte kadın sürücüye tokat attı, hayatının hatasını yaptı: Eski tekvandocuya çatınca dayak yedi

İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı. Eski tekvandocu olan kadın, adamı fena şekilde dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Kadın sürücüye tokat atan adam, feci şekilde dayak yedi.
Kadın sürücüye tokat atan adam, feci şekilde dayak yedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana geldi. Bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı.

Bunu yapan insan olamaz: Engelli genci öldüresiye dövdüler
GÜNDEM
Bunu yapan insan olamaz: Engelli genci öldüresiye dövdüler

Kadın sürücü eski tekvandocu çıktı

Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti.


Trafikte öldüresiye dayak kamerada
OYNAT 01:17
Trafikte öldüresiye dayak kamerada
Sancaktepe'de trafikte bilinmeyen bir nedenden tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahsı öldüresiye döven şahıslar olay yerinden kaçarken , o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşlar ayırdı

Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
FOTOĞRAF 10
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Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde yaşandı. Adı açıklanmayan genç, kaldırımda birlikte yürüdüğü annesine, saldırdı.
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Yere düşen annesine tekmeler atan gence, yoldan geçen 2 kişi müdahale etti. İkili, annesini döven genci, tekme tokat dövdü.
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Anne ise, yerden kalkıp, uzak bir noktaya gitti.
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Olayı gören 2 sivil polis, duruma müdahale etti. Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı.
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Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı. Polisler de gence kelepçe taktı.
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Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gelirken, genç kaldırıma oturup ağlamaya başladı.
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Ellerindeki yaralar kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi. Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.
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Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
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Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
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Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Erzurum'da cadde ortasında annesini tekmeleyen genç, olayı gören 2 kişi tarafından dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, olaya müdahale eden polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.


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