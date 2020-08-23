Trafikte kadın sürücüye tokat attı, hayatının hatasını yaptı: Eski tekvandocuya çatınca dayak yedi

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana geldi. Bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı.

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Kadın sürücü eski tekvandocu çıktı

Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti.





OYNAT 01:17 Trafikte öldüresiye dayak kamerada Sancaktepe'de trafikte bilinmeyen bir nedenden tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahsı öldüresiye döven şahıslar olay yerinden kaçarken , o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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Çevredeki vatandaşlar ayırdı

Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.