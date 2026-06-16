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Trafikte tek teker yaparak ilerleyen sürücüye 46 bin TL ceza

Trafikte tek teker yaparak ilerleyen sürücüye 46 bin TL ceza

09:3016/06/2026, Salı
IHA
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Motosiklet ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.
Motosiklet ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Hatay’da trafikte akrobatik hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsüne, polis ekipleri tarafından 46 bin TL trafik cezası uygulandı.

Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağı mevkiinde ilerleyen N.D.Y. isimli motosiklet sürücüsü, yaptığı akrobatik hareketler sonrası vatandaş kamerasına yakalandı.

Trafikte ön kaldıran ve tek teker yapan motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaptığı görüldü.

Samandağ kavşağında polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye; sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi maddelerinden toplam 46 bin TL cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine 2 ay el konuldu.

Motosiklet ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.



#Hatay
#trafik cezası
#motosiklet
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