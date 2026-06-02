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Edirne’de gürültünün bedeli ağır oldu: Abart egzozlu motosiklet sürücüsüne ceza

Edirne’de gürültünün bedeli ağır oldu: Abart egzozlu motosiklet sürücüsüne ceza

23:032/06/2026, Salı
DHA
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Edirne’de abart egzozlu motosiklet sürücüsüne 27 bin lira idari ceza kesildi
Edirne’de abart egzozlu motosiklet sürücüsüne 27 bin lira idari ceza kesildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsü B.D., polis ekiplerinin takibine takıldı. Yapılan denetimde ehliyetini sürücü belgesine dönüştürmediği de anlaşılan sürücüye toplam 27 bin 629 lira para cezası kesilirken, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücü B.D.’ye 27 bin 629 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Büyükşehsuvar Mahallesi Alay Kavşağı yakınlarında abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen B.D. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede B.D.’nin ehliyetini aldığını fakat sürücü belgesine dönüştürmediği, ayrıca motosikletin egzozunda değişiklik yaptığı belirlendi. B.D.’ye ilgili maddelerden 27 bin 629 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.




#Para Cezası
#Motosiklet
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