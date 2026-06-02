İstanbul’da korsan taşımacılık denetimi: 12 bin 975 kişiye işlem yapıldı

13:532/06/2026, Salı
AA
Korsan taşımacılık yapan sürücülerin araçları trafikten men edildi.
İstanbul'da korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik çalışmalarda, toplam 12 bin 975 sürücü ve yolcu hakkında işlem gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yürütüldü.

Ekipler, 1 Ocak-31 Mayıs'ta korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6 bin 408 sürücü ile usulsüz taşımacılık hizmeti alan 6 bin 567 yolcuya işlem yaptı.

Ekipler, geçen yıl ise ilgili mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıyan 11 bin 677 sürücü ile 11 bin 962 yolcu hakkında işlem gerçekleştirdi.

