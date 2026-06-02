Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Valilik duyurdu: Belirlenen tarihten itibaren o bölgeye girişler kapatılacak

Valilik duyurdu: Belirlenen tarihten itibaren o bölgeye girişler kapatılacak

13:402/06/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Kaz Dağları Milli Parkı
Kaz Dağları Milli Parkı

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları boyunca uzanan Kazdağları Milli Parkı’nın Edremit Körfezi’ne bakan bölümüne girişlerin 15 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar kısıtlanacağı bildirildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 2026/1 sayılı kararı doğrultusunda, yaz döneminde oluşabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Kazdağları Milli Parkı'na giriş kısıtlamasına gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında, milli park sınırları içindeki belirli koruma ve gezi alanları dışındaki tüm güzergahlar ve mevkilerin 15 Haziran'dan itibaren halkın girişine kapatılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasak kararı, Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı başta olmak üzere Beypınarı, Düden, Kirsealan, Tavşanoynağı, Çamlıbel, Tahtakuşlar, Akyer, Güre Kavurmacılar ve Zığındere mevkileri dahil yaklaşık 19 bin hektarlık geniş bir ormanlık sahayı kapsıyor."
Belirlenen günübirlik alanlar yasaktan muaf tutulacak
Milli Park bünyesindeki koruma ve yangın tedbirleri dışındaki sosyal alanların ise ziyarete açık kalacağının bildirildiği açıklamada,
"Buna göre, Kazdağları Milli Parkı içerisindeki Yayla Çadırlı Karavanlı Kamp Alanı, Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı ve Cam Seyir Terası, alınan bu yasak kararından muaf tutularak vatandaşların kullanımına açık kalmaya devam edecek."
ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yangın riskine karşı alınan bu tedbirlere vatandaşların hassasiyetle uyması ve belirlenen alanlar dışındaki ormanlık sahalara kesinlikle girmemesi konusunda uyarılarda bulundu.



#Balıkesir
#Çanakkale
#Kazdağları Milli Parkı
#Edremit Körfezi
#Balıkesir Valiliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hırvatistan - Belçika hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?