Valilik duyurdu: Belirlenen tarihten itibaren o bölgeye girişler kapatılacak

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları boyunca uzanan Kazdağları Milli Parkı’nın Edremit Körfezi’ne bakan bölümüne girişlerin 15 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar kısıtlanacağı bildirildi.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 2026/1 sayılı kararı doğrultusunda, yaz döneminde oluşabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Kazdağları Milli Parkı'na giriş kısıtlamasına gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Alınan tedbirler kapsamında, milli park sınırları içindeki belirli koruma ve gezi alanları dışındaki tüm güzergahlar ve mevkilerin 15 Haziran'dan itibaren halkın girişine kapatılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Belirlenen günübirlik alanlar yasaktan muaf tutulacak
Yetkililer, yangın riskine karşı alınan bu tedbirlere vatandaşların hassasiyetle uyması ve belirlenen alanlar dışındaki ormanlık sahalara kesinlikle girmemesi konusunda uyarılarda bulundu.