Valilik tarih verip duyurdu: Bir ilimizde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun kararı kapsamında ormanlık alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak olacak.

Vatandaşlar yalnızca kendileri için belirlenen piknik alanlarından gerekli önlemleri almak şartıyla yararlanabilecek. Bu alanlarda yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması zorunlu olacak.

Orman içi çevresindeki mahalleler ile diğer yerleşim alanlarında anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Orman alanlarına yakın tesisler ile sanayi kuruluşları yangın riskine karşı gerekli önlemleri alacağı, enerji nakil hatlarından sorumlu kurumların özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmalarını gerçekleştireceği, belediyelerin orman içi ve bitişiğindeki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacağı, yangın riskine karşı iş makinelerini hazır bulunduracağı kaydedildi.

İzmir Valiliğinin "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" kapsamındaki bazı yürüyüş etaplarının yasaklı orman alanlarından geçtiği aktarılarak, bu güzergahların rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine bilgi verilerek kullanılabileceği bildirildi.

Karara aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.







