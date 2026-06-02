Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Arnavutköy’de bir inşaat sahasında vinç devrildi: İki işçi ağır yaralı

Arnavutköy’de bir inşaat sahasında vinç devrildi: İki işçi ağır yaralı

13:462/06/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Arnavutköy’de inşaat şantiyesinde vinç devrildi. Yaşanan kazada vinç operatörü Şerafettin A. ve Adem A. isimli işçi yaralandı. İşçilerin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat şantiyesinde kule vinç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.


Yaşanan kaza sırasında vinç operatörü Şerafettin A. ve Adem A. isimli işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vinç operatörü ve ağır yaralanan işçiyi kurtardı. İşçiler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Arnavutköy
#vinç
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hırvatistan - Belçika hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?