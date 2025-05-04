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Tramvayda kadın yolcular arasında küfürlü yer kavgası

Tramvayda kadın yolcular arasında küfürlü yer kavgası

23:404/05/2025, Pazar
DHA
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Kavga eden taraflardan biri, kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşa da küfretti.
Kavga eden taraflardan biri, kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşa da küfretti.

İstanbul'da iki kadın yolcu arasında çıkan yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü. Tartışmaya müdahale eden bir yolcu da hakarete uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtinde bir tramvayda kadın yolcular arasında yer tartışması çıktı. Birbirlerine küfür eden ve tekme atan kadınları tramvaydaki diğer yolcular ayırdı.

Olay dün öğle saatlerinde Eminönü'nde bir tramvayda meydana geldi. Tramvaydaki iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, küfürlü ve tekmeli kavgaya döndü. Kavga tramvaydaki diğer yolcular tarafından ayrılırken, kadınlardan birinin kavgayı ayıran kişiye de küfür ettiği görüldü. Kavga anları, tramvaydaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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