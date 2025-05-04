Tramvayda kadın yolcular arasında küfürlü yer kavgası

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtinde bir tramvayda kadın yolcular arasında yer tartışması çıktı. Birbirlerine küfür eden ve tekme atan kadınları tramvaydaki diğer yolcular ayırdı.

Olay dün öğle saatlerinde Eminönü'nde bir tramvayda meydana geldi. Tramvaydaki iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, küfürlü ve tekmeli kavgaya döndü. Kavga tramvaydaki diğer yolcular tarafından ayrılırken, kadınlardan birinin kavgayı ayıran kişiye de küfür ettiği görüldü. Kavga anları, tramvaydaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.