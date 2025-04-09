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Eskişehir'de kamyon tramvaya çarptı: Seferler 45 dakika aksadı

Eskişehir'de kamyon tramvaya çarptı: Seferler 45 dakika aksadı

23:389/04/2025, Çarşamba
AA
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Eskişehir'de tramvayın temizlik aracıyla çarpışması sonucu seferler aksadı.
Eskişehir'de tramvayın temizlik aracıyla çarpışması sonucu seferler aksadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tramvayın belediyeye ait temizlik aracıyla çarpışması sonucu bazı seferlerde aksama yaşandı.

OGÜ-Çankaya ring hattı seferini yapan vatman M.S.Ü. kontrolündeki tramvay, Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önünde manevra yapan İ.D. idaresindeki Odunpazarı Belediyesine ait 26 AEL 516 plakalı temizlik aracıyla çarpıştı.

Kazada tramvayda hasar meydana gelirken hat üzerindeki işletim durdu.

Tramvaydaki yolcular ise devreye alınan acil durum otobüsleri ile yolculuklarına devam etti.

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) ekiplerinin tramvay yolundaki çalışmalarının ardından yaklaşık 45 dakika aksayan seferler normale döndü.


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