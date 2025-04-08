Yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Eskişehir'de sabah saatlerinde caddede yürüyüş yaptığı sırada bir anda fenalaşan vatandaş yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 56 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eskişehir'de yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren Hüseyin Yalaveş (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Hüseyin Yalaveş, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Yalaveş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.