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ORDU

Tribünde saygısızlık

Ordu’da yeni stadın açılış maçında, sporda hiç tanık olmadığımız bir rezalet yaşandı. Kur’an sayfaları konfeti olarak sahaya fırlatıldı. Polis taraftar grubu lideri Ş.Ö. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Orduspor 1967’den yapılan açıklamada, “Takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı bilinmektedir” denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tribünde saygısızlık
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

TFF 3’üncü Lig 3’üncü grubun 9’uncu haftasında önceki gün Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşı karşıya geldi. Yeni Ordu Stadı’nın açılış mücadelesinin 52’nci dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim’den ayetler ve Türk bayrağı parçalarının da yer aldığını gören polis ekipleri, 4 taraftarı gözaltına aldı.

KUR'AN SAYFALARI KONFETİ YAPILDI

Polisin yaptığı araştırmada Forza Fidangör taraftar grubu lideri Ş.Ö.’nün orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istediği, öğrencilerin bu kitapları C.D., Ü.T. ve B.M.’ye teslim ettikleri belirlendi. Matbaada kesilerek konfeti haline getirilen kitapların sahaya atıldığı tespit edildi. Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

KUTUPLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Ordu'da TikToker fındıkların içinde yüzüyor
OYNAT 00:28
Ordu'da TikToker fındıkların içinde yüzüyor
Ordu'da yaşayan bir TikToker sosyal medya hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı. Farklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzen ve bu anları yayınlayan kullanıcının görüntüleri büyük tepki çekti.
'Burası benim' dedi sokağın ortasına duvar ördü: Mahalleli hapis hayatı yaşıyor
FOTOĞRAF 7
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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sokakta oturan Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine Murat K., tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı.
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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sokakta oturan Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine Murat K., tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı.
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Okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete çıkan sokakta oturan vatandaşlar, şimdi hapis hayatı yaşadıklarını, bir yere gitmek için 2-3 sokak öteden dolandıklarını söyledi. Seyhan Belediyesi’ne bağlı ekiplerse Murat K.’nin tapusundaki hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını duyurdu.
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Sokak sakinlerinden Songül Ertaş, “Bir anda örmeye başladılar, şaşırdık. Belediyeyi aradık, zabıtalarda geldiler. Duvarı ören kişi tapuda buranın çıkmaz sokak olduğunu iddia etti. Biz bu konuda çok şikayetçiyiz. Sokağın başında Pazartesi ve Salı günleri semt pazarı kuruluyor ve sokaktaki arabalar çıkamıyor. Çöp arabaları giremiyor. Buranın araştırılmasını istiyoruz. Burayı herkes kullanıyordu. Benim ailem de duvar örülen yerin arkasında oturuyor ve geçemiyorum. Burası her yere çıkıyordu ama şimdi çok dolanıyoruz” diye konuştu.
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Recep Beyaz isimli vatandaş ise 36 yıldır sokakta oturduğunu belirterek, “Belediyeden hakkını almak için burayı kapatmış. Geçen gün annem rahatsızlandı ve ambulans giremedi. Aracı olanların çoğu mağduriyet yaşıyor. 1985 yılından bu yana bu sokaktayız. Görünce şaşırdık, şok olduk. Berlin Duvarı gibi oldu” ifadelerini kullandı. Olayların hedefindeki Murat K.’ye ise ulaşılamadı.
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'Burası benim' dedi sokağın ortasına duvar ördü: Mahalleli hapis hayatı yaşıyor
Adana'da bir kişi evinin önündeki yol için belediyeden hakkını alamadığını iddia ederek, sokağı bölerek duvar ördü. Sokak sakinleri olaya tepki gösterirken duvarın üst kısmına ise kimse atlayarak karşıya geçmesin diye çivi ve cam parçaları yerleştirilmesi dikkat çekti.

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