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MERSİN

Tropikal meyve pazarı radarda

Meyve, içecek ve baharat bitkileri alanında 2,6 milyon tonluk üretim hacmiyle Türkiye genelinde ilk sırada yer alan Mersin üretimin artırılması planlanıyor. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dünya pazarlarında ciddi talep gören meyve türleriyle pazar çeşitliliğinin artırılabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişiyor.
Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişiyor.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminde Mersin’in ilk sırada yer aldığını belirterek, çiftçilerin tropikal meyvelerin üretimine yönelmesiyle dünyada giderek büyüyen bu pazarda en önemli tedarikçi konumuna gelinebileceğini bildirdi.

Özdemir, yazılı açıklamasında, Türkiye’de 2018 yılında meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 22,3 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

EN BÜYÜK PAY NARENCİYENİN

Üretimde, Mersin’in büyük payının olduğunu vurgulayan Özdemir, “Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının yaklaşık yüzde 12’lik bölümünü gerçekleştiren Mersin 2,6 milyon tonluk üretim hacmiyle Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı” dedi.

Özdemir, kentin meyve üretiminin yüzde 46’sını narenciyenin oluşturduğuna dikkati çekerek, muz, çilek ve üzümüm üretiminin de önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Bölgenin, ürün çeşitliliğini arttırılmasının önemine de değinen Özdemir, dünya pazarlarında giderek daha fazla talep gören meyve türleriyle pazar çeşitliliğinin oluşturulması gerektiğine işaret etti.

UYGUN İKLİM VE AVRUPA’YA YAKINLIK

Türkiye’nin tropikal meyveleri yetiştirmek için uygun iklime ve konuma sahip olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

“Tropikal ve sub-tropikal ürünlerde Türkiye’nin en önemli avantajlarından biri ise coğrafi konumu. Ülkemizin Avrupa’ya çok yakın olması nedeniyle bu pazarın en önemli tedarikçisi olabiliriz. Bu ürünlerin toplam üretiminin yüzde 50’si Asya, yüzde 26’sı Amerika ve yüzde 23’ü ise Afrika kıtasında gerçekleşiyor. Bu ülkelerin en önemli ihraç pazarı ise Avrupa Birliği ülkeleri. Toplam talebin ortalama yüzde 40’lık bölümü bu ülkelerden oluşuyor.”

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Narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilen tropikal ‘ejder’ meyvesi, Muğla, Antalya gibi sıcak iklime sahip kentlerde örtü altı üreticisi için yeni bir gelir kapısı oldu. Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor.

‘Politika şimdiden oluşmalı’

Türkiye’nin geleceğe dönük politikalarını bugünden şekillendirmesi gerektiğine değinen Başkan Özdemir, “Her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektöründe de dünya genelinde tüketici tercihleri ve tüketim alışkanlıkları hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişimi iyi analiz etmemiz, hem kent olarak hem de ülke olarak geleceğe bakmamız gerektiği kanısındayım. Bu bağlamda tropikal ve sub-tropikal meyveler için çalışmalara şimdiden başlamalı ve üretimden tüketime kadar olan zincirin her bir halkasını en doğru şekilde oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

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