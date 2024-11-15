Trump'ın ilk hedefi Pentagon

ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kazanmasının ardından 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanırken kabinesini bir bir açıklamaya devam ediyor. Trump'ın dikkat çeken atamasının başında eski Fox News Sunucusu Pete Hegseth'i Savunma Bakanlığı'na getirmesi oldu. Seçim yürüten ekibine öncelik veren Trump, kampanyanın Eş Başkanı Susie Wilers'i Beyaz Saray Genel Sekreterliği'ne atadıktan sonra seçim kampanyasında danışmanlığını yapan Dan Scavino, Stephen Miller, James Blair ve Taylor Budowich’i de Beyaz Saray’da kıdemli personel olarak görev alacağını açıkladı. Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) başına getirilmesi burada bir temizlik harekatına girişileceği yorumlarına sebep oluyor. Hegseth, 2024 yılında yayınladığı "Savaşçılara karşı savaş: Bizi özgür kılan adamların ardından ihanet edenler" başlıklı kitabında, yeni başkanın Pentagon ve ordu kademelerinde kapsamlı reformlar yapılması gerektiğini savunmuştu. Trump yönetiminin de buna paralel bir "Pentagon'da temizlik planı' hazırladığı belirtiliyor.





CENTCOM EKİBİNİ TASFİYE

Hegseth'in göreve başlaması halinde temizlik harekatına girişileceğini savunan Washington'daki eski üst düzey yetkililer, Trump'ın kendisine sadık bir isimle bu adımı atacağını dile getiriyor. ABD basınına konuşan yetkililer, Trump'ın bu sayede ilk döneminde Genelkurmay Başkanı olan ve ardından yazdığı kitapta kendisine sert eleştiriler yönelten Mark Milley'nin Pentagon'a yerleştirdiği ekibi tasfiyeyi amaçladığını söylüyor. Milley'in görevlendirdiği subayların büyük çoğunluğunun ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu ordusu bilinen Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yetişmesi dikkati çekiyor.





ÜST DÜZEY GENERALLER HEDEFTE

Listede, üst düzey generallerin de yer aldığı öne sürülüyor. Bu da Pentagon'da benzeri görülmemiş bir değişiklik anlamına geliyor. Görevden alma planlamalarının henüz erken bir aşamada olduğu ve Trump'ın yönetimi şekillendikçe değişebileceği de vurgulanıyor. Kaynaklar, Trump'ın ikinci döneminde Pentagon'da toplu işten çıkarmanın yaşanabileceğini tahmin ediyor.





CNN'DEN CEVAP VERDİLER

Trump'ın Pentagon'u reformdan geçirme planına cevap ise sol-liberal siyasetin medyadaki sözcüsü CNN'den geldi. CNN analistlerinden Jim Sciutto, dün yayınladığı haber analizinde, üst düzey komutanların kendisini arayarak şaşkınlık ve öfkelerini dile getirdiğini aktardı. Söz konusu komutanların Hegseth'in kişiliğine herhangi bir eleştirilerinin olmadığını ancak kendisinin tecrübesiz olduğunu vurguladıklarını belirten Sciutto, söz konusu atamanın dış politikada kalıcı değişikliğe sebep olabileceği ve tamamen Trump'ın "Önce Amerika" sloganına uyumlu olduğu yorumunu yaptıklarını kaydetti. Sciutto, atamalara bakılırsa yeni dönemde dış politikada müttefiklerin değil çıkarların önemli olacağını söyleyen komutanların, yeni dönemde ABD'nin Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerle çatışma yerine uzlaşıyı seçerek bu ülkelerin önünü açmasından endişe duyduğunu kaydetti.





Cumhuriyetçiler 'trifecta' yaptı

ABD'de Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti, Kongre'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu sağladı. Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı çoğunluk için gerekli 218'e ulaştı. Böylece Senato'dan sonra yasamanın ikinci ayağı da Cumhuriyetçi Parti'ye kaldı. Yürütmenin merkezi Beyaz Saray'da da Donald Trump'ın koltuğa oturmasıyla birlikte, seçimlerde ABD'de kullanılan ifadeyle Cumhuriyetçi Parti "trifecta" yaparak yasama ve yürütmenin üç yapısını da ele geçirmiş olacak. Söz konusu durum Trump'ın ikinci başkanlık döneminde hem atamaları hızlı yapması hem de politikasını uygulamak için gerekli yasaları geçirmesinde zaman kaybetmeyeceği anlamına geliyor.



















