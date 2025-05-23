Trump'tan AB'ye ticaret darbesi: Yüzde 50 gümrük vergisi

Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada "Birincil amacı ABD'nin ticaretteki avantajını kullanmak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zordu. Güçlü ticaret engelleri, KDV, şirketlere gülünç cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, manipülasyonlar, Amerikan şirketlerine karşı haksız davalar ve daha fazlası yılda 250 milyar dolardan fazla bir ticaret açığına yol açtı; bu rakam kabul edilemez. Onlarla görüşmelerimiz hiçbir yere varmıyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Ürün ABD'de üretilirse veya inşa edilirse gümrük vergisi yok. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.