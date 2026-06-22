TSK’dan dünyaya güç gösterisi

Geçtiğimiz ay üç önemli tatbikatı tamamlayan TSK, haziran ve temmuz aylarında da çok sayıda uluslararası faaliyette yer alacak.

ÜÇLÜ KARTAL TATBİKATI BAŞLADI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı bugün başladı. 3 Temmuz’a kadar sürecek tatbikat, üç ülkenin hava unsurları arasındaki koordinasyon ve müşterek harekât kabiliyetinin geliştirilmesini amaçlıyor. Öte yandan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvet unsurlarının katılımıyla Gürcistan’da gerçekleştirilen Kafkas Kartalı Tatbikatı da 25 Haziran’a kadar devam edecek.

NATO VE ULUSLARARASI GÖREVLERDE AKTİF ROL

TSK, Japonya’daki Live Minex, Estonya’daki Vigorous Warrior NATO Sıhhi Destek ve Polonya’daki NATO Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik (CWIX) tatbikatlarına katılarak uluslararası iş birliğini güçlendiriyor. Almanya’daki Sivil-Asker İş Birliği Quadriga, ABD’deki Fleetex-250 ve Norveç’teki Steadfast Duel-2026 tatbikatlarında da Türk Silahlı Kuvvetleri görev alacak.

DOĞU AKDENİZ’DE CANER GÖNYELİ TATBİKATI

Bugün başlayan ve 26 Haziran’a kadar sürecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Doğu Akdeniz’de KKTC hava sahası, kara suları ve uluslararası sularda icra edilecek. Tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve çeşitli sivil kurumlar katılıyor. Türkiye bu tatbikatla bir kez daha KKTC’nin yanında yer aldığı mesajını uluslararası kamuoyuna gösterecek.

MAYIN TEHDİDİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Batı Karadeniz’de yürütülen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu’nun 10’uncu aktivasyon faaliyeti yarın sona erecek. Bölgesel deniz güvenliğine katkı sağlayan görev grubu, Karadeniz’deki mayın tehdidine karşı müşterek faaliyetler yürütüyor.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ KÜRESEL GÖREVLERDE

Türk Deniz Kuvvetleri unsurları da uluslararası görev ve ziyaretlerini sürdürüyor. TCG Burgazada, Belçika ve İspanya’daki faaliyetlerde Türkiye’yi temsil ederken, TCG Sancaktar ve TCG Göksu’nun Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Lübnan’ın Beyrut Limanı’na intikal etmesi planlanıyor. ABD’nin Norfolk kentindeki programını tamamlayan TCG Oruçreis ise 2-7 Temmuz tarihleri arasında ABD’nin 250’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Türkiye’yi temsil edecek.











