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Gündem Tuncelide ABD vatandaşına yaban keçisi av izni verildiği iddialarına açıklama
TUNCELİ

Tunceli'de ABD vatandaşına yaban keçisi av izni verildiği iddialarına açıklama

Tunceli'nin Saldördek Devlet Avlığı bölgesinde ABD vatandaşına yaban keçisi avcılığı izni verildiğine ilişkin haberler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yaban keçisi avının söz konusu olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Bazı basın ve yayın organlarında, ABD vatandaşı bir avcıya Tunceli'de yaban keçisi avlaması için izin verildiği iddialarına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tunceli'de yaban keçisi avının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Son 1 hafta içerisinde çeşitli basın organlarında ve sosyal medyada Tunceli'nin Saldördek Devlet Avlığı bölgesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından bir Amerikalı vatandaşa yaban keçisi avı yaptırılacağı yönünde haberler çıkmıştır. Tunceli'de haber konusu yaban keçisi avının yapılması söz konusu değildir" denildi.

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