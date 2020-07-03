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Gündem Tuncelide etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Listedeki Ferhat Ateş olduğu belirlendi
TUNCELİ

Tunceli haberleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'deki Ferhat Ateş olduğu belirlendi!

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'deki Ferhat Ateş olduğu belirlendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi Sal Deresi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Gri Liste'de yer alan, örgütün sözde Tunceli karargah sorumlularından 'Sefkan' kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Foto / Arşiv
Foto / Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ovacık ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954' operasyonu kapsamında, dün gece Ahpanos Vadisi Sal Deresi mevkisinde bir grup terörist tespit edildi.

Tunceli'deki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Tunceli'deki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi

Bunun üzerine bölgede, hava destekli operasyon düzenlendi. Jandarma Özel Harekat Birlikleri'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Tunceli karargah sorumlularındandı

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Tunceli karargah sorumlularından olan, Terörden Arananlar'da Gri Liste'de yer alan 'Sefkan' kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise 'Alişer' kod adlı Yusuf Şeker olduğu tespit edildi.

Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
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Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.


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