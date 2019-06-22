Tunceli’de iki terörist etkisiz hale getirildi Tunceli’de iki terörist etkisiz hale getirildi Tunceli'de eylem hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi . Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Haber Merkezi 22 Haziran 2019, 20:20 Son Güncelleme: 22 Haziran 2019, 20:33 IHA