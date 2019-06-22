Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Tuncelide iki terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ

Tunceli’de iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de eylem hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Haber Merkezi IHA
ARŞİV
ARŞİV

Tunceli'de eylem hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

  • Öte yandan terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.
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