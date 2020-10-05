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Gündem Tuncelide son bir ayda 21,5 milyon TL ödülle aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ

Tunceli'de son bir ayda 21,5 milyon TL ödülle aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de başlatılan "Yıldırım-4" operasyonunda son bir ayda 2’si kırmızı, biri turuncu, bir diğeri ise gri kategoride 21 milyon 500 bin TL ödülle aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında şuana kadar 13 sığınak imha edilirken, 2 ton gıda ve yaşam malzemesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Güvelik güçlerimiz, operasyonlarını sürdürüyor.
Güvelik güçlerimiz, operasyonlarını sürdürüyor.

Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla huzur şehri haline gelen Tunceli’de son kalan teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Yıldırım-4 operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında şuana kadar İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 2, turuncu kategori de yer alan bir, gri kategoride yer alan bir olmak üzere 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 sığınak imha edildi, tonlarca yaşam ve gıda malzemesi ile uzun namlulu silahlarla ve çok sayıda mühimmatta ele geçirildi.

Bakan Soylu: Tunceli'de biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Bakan Soylu: Tunceli'de biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sözde sorumlusu da öldürüldü, TİKKO bitirilme aşamasına geldi

Özellikle terör örgütü PKK ile bağı bulunan 10 milyon lira ödüllü terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu "Özgür" kod adlı Ali Kemal Yıldız ile sözde siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem’in de etkisiz hale getirilmesiyle tamamen etkinliğini yitirmiş olduğu belirtildi. 13 yıldır terör örgütü içinde yer alan Yılmaz’ın, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu, hem örgüt içindekilere eğitim verdiği, hem de bir çok eyleme karıştığının tespit edildiği öğrenildi.

İHA


21,5 milyon TL ödüllü listedeki 4 terörist etkisiz hale getirildi


28 Temmuz’da İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan binden fazla personelle 67 operasyonel tim, İnsansız Hava Araçları ve F-16 savaş uçaklarının desteğiyle süren "Yıldırım-4" operasyonunda son bir ayda 21 milyon 500 bin TL’lik ödüllü listede bulunan 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.


O teröristlerin, 10 milyon TL ödülle aranan kırmızı kategoride yer alan Ali Kemal Yıldız ile Erol Volkan İldem, bir milyon ödüllü turuncu kategori de yer alan Gökçe Kurban ve 500 bin TL ödüllü gri kategori de bulunan Fadime Çakıl olduğu kaydedildi.

Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Kırmızı kategorideki Erol Volkan İldem ile gri kategorideki Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi
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