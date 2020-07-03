Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tuncelideki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: İki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'deki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Operasyonların son adresi Tunceli'nin Ovacık kırsalı oldu. Bölgede düzenlenen operasyonlar havadan da desteklenirken, İçişleri Bakanlığı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında;

Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
OYNAT 00:00
Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.


Abone Ol Google News
Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.
Teröristlerinkorkulu rüyası oldu

Teröristlerin
korkulu rüyası oldu

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Havadandesteklendi

Havadan
desteklendi

​İçişleri Bakanlığı: İki terörist etkisiz hale getirildi.
Almanya'dan<br>itiraf gibi sözler

Almanya'dan
itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."
En kötü fırlayışın<br>çok daha ötesinde

En kötü fırlayışın
çok daha ötesinde

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı.
Listede Türkiye yok

Listede Türkiye yok

​Dev ülkelere kısıtlama getirip Türkiye'yi önerdiler.

Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

​Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, Kobani'den 15 Temmuz'a yalan haberler...
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

​Milyonların beklediği kararın bugün ya da birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
Irak ekonomisi<br>Türkiye'yi bekliyor

Irak ekonomisi
Türkiye'yi bekliyor

​İş adamları ticaret hacminin iki katına çıkarılabileceğini düşünüyor.
Katırcıoğlu hala<br>mason kıskacında

Katırcıoğlu hala
mason kıskacında

​Hiçbir suçu olmamasına rağmen hastaneye kapatılmıştı.
Kültürel diplomasi

Kültürel diplomasi

Türk dizileri pandemi döneminde dünyanın dört bir yanından takip ediliyor.
İlk ziyaret Katar'a

İlk ziyaret Katar'a

​Erdoğan dört ay aradan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi.
Avrupa<br>ülkelerine döneriz

Avrupa
ülkelerine döneriz

​Prof.Dr. Mehmet Ceyhan virüsün öldürücülüğü konusunda uyardı.
Macron'un<br>oyunu bozuldu

Macron'un
oyunu bozuldu

​Fransız dergisi Macron'un Libya'da bir tuzağa sıkışıp kaldığını yazdı.
Akar'dan<br>Pençe sunumu

Akar'dan
Pençe sunumu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mantı esprisi toplantıya damga vurdu.
Yine Çakır<br>yine endişe

Yine Çakır
yine endişe

Çakır'ın derbiye atanması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.