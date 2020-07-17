Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi: Bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi

Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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